Zlatan: ’Scholes en vriendjes moeten mond houden’

Zeker op de Class of ’92 (David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Butt en de gebroeders Neville, red) heeft de Zweedse spits kritiek. „Je ziet ze alleen nog op televisie en klagen de hele tijd. Dat komt omdat ze niets meer voor de club doen.”

Hij vervolgt tegenover Daily Mirror. „Als je voor United wil werken, ga dan op zoek naar een baantje binnen de club. Maar je kan niet de ganse tijd kritiek leveren en klagen over Manchester. Ja ja, we weten het nu wel. Je hebt daar gespeeld. Ik vraag me af; als ze op televisie praten, of ze wel toestemming van Ferguson hebben.”

David Beckham, Paul Scholes, Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville en Phil Neville, oftewel de ’Class of 92’ Ⓒ Hollandse Hoogte

Loden last

Volgens Ibracadabra weegt Ferguson nog steeds als een loden last boven de club. „Alles wordt getoetst aan de periode-Ferguson. Dan wordt er gezegd: ’Als Ferguson hier zou zijn, was dit en dat niet gebeurd’. Want hij zou het anders doen. Álles was Ferguson.”

Voor de Zweed is het simpel: „Ik zou zeggen, hij is er niet meer. Ik kom en speel of train hier en wil mijn eigen geschiedenis maken. Ik wil helemaal niet horen hoe het voorheen ging. Ik wil nu iets presteren. Ferguson heeft duidelijk zijn plek in die historie hier. Maar nu wordt het tijd voor een nieuwe periode en identiteit.”