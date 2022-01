Premium Het beste van De Telegraaf

’Telefoon mee, dat interesseert me geen bal’ Sjinkie Knegt doet alles om veilig op Spelen te komen, maar heeft niks met Chinese ’spionage’

Sjinkie Knegt, op deze foto een half jaar na het vreselijke ongeluk met de houtkachel poserend in de Franse Pyreneeën, mag dromen van een medaille in Peking. Ⓒ De Telegraaf

Lange tijd leken de Winterspelen van Peking verder weg dan ooit voor Sjinkie Knegt. Pas tijdens het laatste kwalificatiemoment in Dordrecht pakte de shorttracker onder immense druk zilver op de 1500 meter, en daarmee zijn olympisch ticket. In aanloop naar zijn vierde Spelen gaat het over onder meer zelfisolatie, zijn documentaire met heftige geluidsfragmenten en beelden en mogelijke spionage in China via telefoons. „Dat laatste interesseert me geen bal. Als je mijn naam intypt op Google, zie je ook alles.”