Vooruitblik Milaan-Sanremo: Groenewegen outsider

La Primavera, zoals de Italiaanse eendagskoers ook wel wordt genoemd, is het begin van een reeks topwedstrijden, die elkaar in rap tempo opvolgen. Na het eerste ’monument’ van het wielerseizoen worden in België tussen 29 maart en 7 april achtereenvolgens de E3 BinckBank Classic, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen verreden. Op 14 april wordt de serie kasseienklassiekers afgesloten met Parijs-Roubaix.

Parcours

Zoals altijd dienen de coureurs - net als de kijkers - geduldig te zijn. Milaan-Sanremo is bijna 300 kilometer lang. Halverwege de Italiaanse Bloemenrivièra dient de 544 meter hoge Passo del Turchio zich aan. Het is tot de finale, die normaal gesproken, na ongeveer 245 kilometer begint, de enige echte scherprechter voor de renners. In de laatste dertig kilometer wachten traditiegetrouw de Cipressa (237 meter hoog, 5,6 kilometer à 4,1 procent) en de Poggio (161 meter hoog) 3,5 kilometer à 3,8 procent). Voor punchers is dat laatste klimmetje de enige kans om de sprinters te verslaan.

Het profiel van Milaan-Sanremo. Ⓒ MSR

Een plattegrond van de route van Milaan-Sanremo. Ⓒ MSR

Vorig jaar

Waar Milaan-Sanremo vaak wordt gezien als een wedstrijd voor sprinters, gebeurt het vaak genoeg dat een groepje de rappe mannen weet te verrassen. Dat een eenling het peloton weet te foppen, komt een stuk minder vaak voor. De zege van Vincenzo Nibali van vorig jaar mag dan ook als bijzonder worden gezien.

De Italiaan reed vorig jaar op de Poggio weg en bleef alles iedereen nipt voor, waardoor hij na Filippo Pozzato in 2006 de eerste Italiaanse winnaar werd. Caleb Ewan sprintte achter de 34-jarige klimmer naar een tweede plaats. De jonge Australiër versloeg oud-winnaars Arnaud Démare en Alexander Kristoff.

Nederlanders

Dylan Groenewegen lijkt de grootste Nederlandse troef. De sprinter van Jumbo-Visma stond nog nooit aan het vertrek in Milaan, maar is dit seizoen uitstekend in vorm. Hij won twee etappes in Parijs-Nice, sprintte naar de bloemen in de rondes van de Algarve en Valencia en eindigde in Kuurne-Brussel-Kuurne bovendien als vierde. Het is afwachten hoe de Amsterdammers de klimmetjes in de finale verteert, maar het is natuurlijk niet zonder reden dat de ploegleiding er op het laatste moment alsnog voor hem gekozen om Groenewegen naar Italië te sturen.

Tom Dumoulin weigert om zichzelf als kanshebber te zien. „Ik ben niet meer dat type renner met een explosieve versnelling in de benen. Vijf jaar geleden kon ik dat enigszins. Maar Milaan-Sanremo is ieder jaar een beetje minder mijn race aan het worden. Ik word elk jaar meer een ronderenner die zich toelegt op het hooggebergte en Milaan-Sanremo blijft altijd hetzelfde. Het is niet meer echt een koers die bij mijn mogelijkheden past.”

Topfavoriet

Julian Alaphilippe is dé man in vorm en geldt volgens velen als de te kloppen man. De Franse puncher van Deceuninck-Quick-Step kwam dit seizoen al zes keer met zijn armen in de lucht over de finishlijn. Maandag verraste hij in de Tirreno-Adriatico nog door een massasprint te winnen. Eerder won hij al de Strade Bianche.

Een ander voordeel voor Alaphilippe is het feit dat hij dankzij zijn teamgenoten Elia Viviani en Philippe Gilbert een tactisch spel kan spelen. Met de Italiaan kan hij gokken op een sprint, terwijl ook de Belgische veelwinnaar goed kan klimmen en sprinten.

Favorieten op een rij

*Julian Alaphilippe, Elia Viviani, Peter Sagan en Fernando Gaviria

**Dylan Groenewegen, Philippe Gilbert, Alexey Lutsenko, Sam Bennett, Arnaud Démare en Caleb Ewan

***Tom Dumoulin, Greg Van Avermaet, Magnus Cort Nielsen, Matteo Trentin, Sonny Colbrelli, Jakob Fuglsang en Vincenzo Nibali

Peter Sagan werd al twee keer tweede in Milaan-Sanremo, maar won nog nooit. Ⓒ RAYMOND KERCKHOFFS