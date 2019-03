Schreuder verlaat Ajax, Poulsen opvolger

De assistent-trainer van Erik ten Hag is goed bekend met de Duitse club. Eerder was hij bij Die Hoffe al werkzaam als assistent-trainer. Hij werkte daar naar volle tevredenheid samen met Julian Nagelsman, die de Barnevelder komende zomer graag had meegenomen naar zijn nieuwe club RB Leipzig.

Hoffenheim legt iets minder dan één miljoen euro neer voor Schreuder, die een contract tot de zomer van 2022 heeft getekend. „Alfred heeft al in de Bundesliga gewerkt en kan daar deze zomer als hoofdtrainer aan de slag. Dat wil hij heel graag en wij hebben besloten daar niet voor te gaan liggen”, aldus directeur voetbalzaken Marc Overmars.

Overmars

„Ik wil Ajax, en in het bijzonder Marc Overmars, bedanken voor de medewerking en het begrip”, stelt Schreuder op de website van zijn nieuwe club. „Ik kijk heel erg uit naar mijn nieuwe avontuur bij Hoffenheim. Mij wacht een flinke uitdaging, maar dat trekt mij juist aan. Het scheelt dat ik de club al ken.”

Hij vervolgt: „,Ik heb de ambitie om hier als hoofdtrainer nu mijn eigen stempel te drukken en het volgende succesverhaal te schrijven”, zegt Schreuder. „Natuurlijk helpt het dat ik de club en veel van de betrokken personen ken. In mijn eerste periode bij Hoffenheim ben ik niet alleen van de club maar ook van de regio gaan houden.”

Topkandidaat

Schreuder was voor Hoffenheim meteen een topkandidaat toen bekend werd dat Nagelsmann de club zou verlaten. „Hij heeft al bewezen dat hij voor het type voetbal staat dat ook Hoffenheim kenmerkt: moedig, fris en aanvallend”, zegt eigenaar Dietmar Hopp.

„Alfred kent de structuur van onze club en het grootste deel van het team. Hij heeft met zijn ervaring en zijn strategische en duidelijke manier van communiceren bijgedragen aan het succes in de afgelopen jaren”, vindt sportdirecteur Alexander Rosen.

Het vertrek van Schreuder is een hard gelag voor de spelers van Ajax. Zij liepen stuk voor stuk weg met de oud-trainer van FC Twente.

Christian Poulsen luistert naar Erik ten Hag tijdens een training van Ajax. De Deen liep in september stage bij de club. Ⓒ ANP

Poulsen

Poulsen wordt de vervanger van Schreuder. De Deen keert komende zomer na vijf jaar terug bij Ajax. Hij speelde van 2012 tot en met 2014 bij Ajax. Daarvoor kwam hij uit voor clubs als Liverpool, Juventus en Sevilla. In 2015 zette hij bij FC Kopenhagen een punt achter zijn loopbaan.

Inmiddels is hij actief als trainer. De 39-jarige oud-voetballer behaalde afgelopen jaar zijn UEFA A-diploma en liep al enkele maanden stage bij het eerste elftal van Ajax.