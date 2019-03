UFC-vechter blijft opvallen: ’Ik zou zelfs met mijn moeder vechten’

Masvidal sloeg Till op spectaculaire wijze knock-out tijdens UFC Fight Night 147. Vlak na het gevecht prees hij zijn opponent. Een sportief gebaar van de 34-jarige Amerikaan. Niet veel later liet Masvidal zich op een heel andere manier zien. Hij ging op de vuist met Leon Edwards, tevens een MMA-vechter in de weltergewicht-klasse.

’Kneusjes’

Het is vooralsnog onduidelijk of de UFC Masvidal gaat straffen voor zijn daden. Hoe dan ook is de veteraan klaar voor een titelgevecht in de welterweight division.

De huidige kampioen in het weltergewicht, Kamaru Usman, liet in gesprek met ESPN weten dat zijn voorkeur voor zijn volgende tegenstander uitging naar Masvidal. „Het is duidelijk dat ik een kans verdien”, zei Masvidal tegen ESPN. „Mijn gevechten spreken voor zich. Ik verdien een gevecht om de titel. Ik ga niet meer vechten tegen gasten die voor het eerst de UFC binnen komen wandelen. Zij hebben een grote waffel en leven meer op Twitter. Het zijn geen eens vechters, het zijn eerder kneusjes.”

Titelgevecht

Masvidal zal maar al te graag een kans op een titelgevecht krijgen, maar de veteraan staat slechts elfde in het weltergewicht-klassement. Colby Covington, de MMA’er die de grootste kans heeft op een titelgevecht tegen Usman, staat tweede.

Daarnaast helpt het Masvidal ook niet dat hij en de huidige titelhouder vrienden zijn en samen trainen. Dat ziet Masvidal echter niet als een probleem. „Ik vecht voor mijn kinderen en die staan boven alles en iedereen, dus ook boven vriendschap. Als mijn moeder de titel zou hebben, dan doet ze er goed aan die op te geven. Ik zou nog met mijn moeder in de ring stappen. Dan doe ik alsof het een goede vriend is.”