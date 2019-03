Löw: ’Alles gericht op Nederland’

„Alles is gericht op de wedstrijd tegen Nederland. Deze hele week staat in het teken daarvan”, zei Löw. Het duel tussen Nederland en Duitsland wordt zondag in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam gespeeld.

De bondscoach van de ’Mannschaft’ zei dat het doel is om zich overtuigend te plaatsen voor het EK van 2020. „We willen een goede kwalificatie spelen en ons niet door de poule moeten worstelen.”

Löw wil een beroerd 2018 met een mislukt WK en een slechte reeks in de Nations League tegen Frankrijk en Nederland achter zich laten. Extra druk door de slechte resultaten van vorig jaar voelt hij niet. „Dat je moet presteren als bondscoach, weet ik al lang. Ik weet hoe ik daarmee om moet gaan.”

