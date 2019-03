Bizarre naamswijziging Belgisch stadion

De capaciteit wordt teruggebracht van 50.000 plaatsen naar 40.000. Het is opvallend te noemen dat de voetbalbond kiest voor deze nieuwe naam, aangezien deze ’gouden generatie’ nog gewoon speelt. Tevens won de Belgische Golden Generation geen tastbare prijs. De derde plaats op het afgelopen WK in Rusland is het beste resultaat.

„Deze unieke sportgeneratie verdient een modern sportstadion. Het Koning Boudewijnstadion was de afgelopen vijftig jaar een fantastische tempel, maar het is aan vernieuwing toe. Het lagere aantal toegangsplaatsen komt de mobiliteit en leefbaarheid ten goede”, zegt Peter Bossaert, bestuursvoorzitter van de Belgische voetbalbond KBVB.

Het is de bedoeling dat naast voetbalinterlands ook wedstrijden van de Belgische hockeyteams in de Golden Generation Arena worden afgewerkt. Ook de toekomst van de atletiekwedstrijd Memorial Van Damme is met de renovatie verzekerd. De KBVB hoopt met het gerenoveerde stadion ook in aanmerking te komen voor de organisatie van een finale van een Europees toernooi in het clubvoetbal.