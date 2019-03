Steenrijke zakenman nieuwe baas Froome

Team Sky gaat vanaf 1 mei verder als Team INEOS. Tijdens de Ronde van Yorkshire, die op 2 mei van start gaat, maakt de nieuwe ploeg zijn debuut.

Mediabedrijf Sky maakte eind 2018 bekend na het huidige seizoen te stoppen als sponsor. Bij Team Sky staan de Britten Chris Froom en Geraint Thomas en de Nederlanders Wout Poels en Dylan van Baarle onder contract.

„Dit is fantastisch nieuws voor het team, de sport en de fans”, stelt Sir Dave Brailsford in een reactie op de bekendmaking.

De teambaas is blij dat men zich weer volledig kan focussen op de sportieve doelen. „Dit maakt een einde aan alle onzekerheid rond het team. Uit de snelheid waarmee alles is afgehandeld, spreekt veel vertrouwen. Ik weet dat we met INEOS een goede partner hebben gevonden. Ze zullen dankzij hun visie, passie en rol als pionier naar vele successen op én naast de fiets leiden. Dit is het begin van een nieuw en spannend hoofdstuk.”