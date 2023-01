Van Gerwen geïrriteerd na Masters-nederlaag: ’Ik vind dat zó’n engnek’

Al vroeg in de wedstrijd werd Van Gerwen gebroken door Cross, waarna hij gelijk achter de feiten aanliep. De Nederlander maakte vervolgens indruk met een knappe 148-finish en even later was er rebreak. Terug tot 5-5 kwam Van Gerwen echter niet, want Cross reageerde sterk en won de door zijn tegenstander begonnen leg. Daarmee was het pleit wel beslecht en won Cross uiteindelijk met 10-7 van de runner-up van het voorbije WK.

Tekst gaat verder onder de tweet:

Van Gerwen stak na afloop tegenover ViaPlay niet onder stoelen of banken wat hij van Cross vindt. De irritatiegrens van Mighty Mike werd flink bereikt, zo gaf hij aan. ,,Dat cynische gedoe, ik vind het zo'n engnek. Over zijn kwaliteiten kan je niks zeggen. Het is een fantastische speler.”

Om te vervolgen: ,,Weet je waarom het is dat de PDC hem niet koos voor de Premier League? Dat is omdat de PDC hem ook een saaie speler vindt. Dat heb je of heb je niet. Of je bent een speler met character, of niet. Hij heeft het gewoon niet. Dat domme lachen en doen.”

Noppert kansloos na goede start

Noppert kwam al snel een break voor tegen Smith, maar liet het na er al snel een dubbele van de te maken. Bij 1-3 verzuimde hij met drie pijlen uit te gooien vanaf 40. Vervolgens leverde hij zijn break voorsprong in en kwam hij een paar legs later zelfs op achterstand. Het ging van kwaad tot erger voor Noppert, die van de laatste elf legs er slechts twee wist te winnen en uiteindelijk met 10-5 de boot in ging.

Tekst gaat verder onder de tweet:

Dobey te sterk voor Van Duijvenbode

Van Duijvenbode had zaterdag nog afgerekend met Gerwyn Price, maar kwam nu een stuk minder sterk voor de dag. Dobey had het initiatief en brak de Nederlander halverwege de wedstrijd. Van Duijvenbode zat simpelweg niet goed in de wedstrijd en verzuimde bij 8-5 met zes pijlen 36 uit te gooien.