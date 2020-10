Schaatsers leveren geld in om te kunnen rijden

Nadat er een streep ging door de eerste helft van het internationale seizoen, is mede op advies van de rijders besloten om een aantal nationale wedstrijden naar voren te halen. Vandaar dat het nieuwe schaatsjaar op 30 oktober begint met de NK afstanden, gevolgd door de NK allround, NK sprint en het WK-kwalificatietoernooi. Alle vier de wedstrijden worden voor het einde van dit jaar gehouden in Thialf.

Om de NK’s allround en sprint apart van elkaar te kunnen organiseren, hebben de schaatsers een deel van hun premiepot teruggegeven. „Er is ons veel aan gelegen om wedstrijden te kunnen rijden, vandaar dat we ook ons steentje wilden bijdragen”, vertelt Douwe de Vries, voorzitter van de atletenvereniging van de KNSB. „Ook voor de schaatsers zijn dit financieel lastige tijden en toch kiezen we er juist nu bewust voor om te investeren in onze sport.”

De nieuwe schaatskalender is onder voorbehoud dat het kabinet kan beslissen dat ook dit soort evenementen zonder publiek niet meer mag worden gehouden, met het oog op het coronavirus en de bijbehorende gevolgen. Voorlopig zit een aantal Nederlandse topschaatsers nog in quarantaine, na een corona-uitbraak tijdens het trainingskamp in Inzell.