Roglic wint Tirreno op één seconde, Dumoulin vierde

De renner van Jumbo-Visma hield in het algemeen klassement Adam Yates, die de beslissende tijdrit als leider begon, één seconde achter zich. De Deen Jakob Fuglsang eindigt als derde in het algemeen klassement, gevolgd door Tom Dumoulin.

Tijdrit

De Belg Victor Campenaerts was de snelste in de tijdrit van 10 kilometer: 11.23. In de tijdrit door San Benedetto del Pronto, aan de oostkust van Italië, eindigde Jos van Emden, ploeggenoot van Roglic, als derde op vier seconden acherstand op de Belg. Tom Dumoulin noteerde de zevende tijd en moest acht tellen toegeven op Campenaerts.

