Mercedes ziet Honda-motor als ’potentieel’ gevaar

Want Max Verstappen pakte het eerste ’Honda-podium’ sinds 2008. „We hebben gezien hoe ze Sebastian Vettel konden verschalken in bocht 3. Ik vind het mooi om hen terug te zien aan de top, want het zijn goede, kundige mensen. In combinatie met Red Bull zullen ze zeker een bedreiging worden”, legt Wolff uit aan Motorsport.com.

Hij vervolgt: „Met dit vermogen moet je zeker rekening met hen houden voor het kampioenschap. Het is Honda’s eerste podium sinds hun terugkeer en ze verdienen het. Ze hebben moeilijke tijden achter de rug en dat is het mooi om ze weer op het podium te hebben en de mannen zo blij te zien.”

