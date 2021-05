Peter Sagan slaat toe in Giro d’Italia

Het betekende de eerste zege dit jaar in de Giro voor Sagan, die profiteerde van ijzersterk teamwerk van BORA-hansgrohe, dat hem perfect afleverde bij de streep. In de laatste meters kwam niemand in de buurt bij Sagan, die nu ook de puntentrui in zijn bezit heeft.

De drievoudig wereldkampioen rondde daarmee het werk van zijn ploeggenoten van Bora-hansgrohe af. De teamgenoten van Sagan trokken hard door op de enige serieuze klim van de dag. Heel wat sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, David Dekker en Giacomo Nizzolo, moesten daardoor lossen. De Bora-renners pakten de vijf koplopers, onder wie Taco van der Hoorn, ook terug op zo’n 45 kilometer van de streep. Kopman Sagan maakte in de straten van Foligno het werk af door de tiende Giro-etappe op zijn naam te schrijven.

Bernal

De roze trui bleef om de schouders van Egan Bernal. De Colombiaan won zondag op indrukwekkende negende Giro-rit door in extremis Koen Bouwman met een meesterlijke versnelling voorbij te stuiven. Die uitbarsting leverde Bernal de leidende positie op voor de Belg Remco Evenepoel en Aleksandr Vlasov uit Rusland.

De Ronde van Italië is nu halverwege. Dinsdag is het tijd voor een rustdag. Woensdag raast het peloton verder over de Italiaanse wegen.