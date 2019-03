PSG gaat vrijuit na ’foutief’ onderzoek UEFA

De reden is dat de Europese voetbalfederatie zich onvoldoende aan de eigen regels heeft gehouden. Het onderzoek is daarmee van de baan.

Aanvankelijk had de UEFA niets verdachts gevonden in de boeken van PSG en verklaarde de zaak daarmee voor afgedaan. Vervolgens werd het onderzoek alsnog heropend, waartegen de club beroep aantekende bij het CAS. Dat verklaarde dat de UEFA eerder formeel naar buiten had moeten brengen dat het tweede onderzoek er zou komen. De organisatie hield zich echter niet aan de termijn die daarvoor staat.

Door het aankopen van internationale topspelers als Neymar en Kylian Mbappé bestaat het vermoeden dat de Parijzenaars zich niet aan de regels van Financial Fair Play houden.