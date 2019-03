Ricciardo gebroken: ’Ik ben helemaal leeg’

Direct na de start van de Grand Prix van Australië belandde Ricciardo buiten de baan. Hij botste op een bult in het gras en liep daardoor flinke schade op aan zijn voorvleugel. De schade was dusdanig groot dat het Franse Formule 1-team besloot de bolide uit de race te halen, tot grote teleurstelling van Ricciardo zelf.

Daniel Ricciardo’s voorvleugel aan flarden. Ⓒ REUTERS

Pech

Ricciardo baalde flink van het uitvallen. De pech die hij vorig seizoen bij Red Bull had blijft hem achtervolgen. Zeker in zijn thuishaven had de Australiër graag een goede prestatie neergezet. Gelukkig voor het publiek, maar iets minder prettig voor de coureur zelf, was hij overal te zien tijdens de voorbereiding op de eerste race van het Formule 1-seizoen.

Ricciardo had voordat de race op zondag begon namelijk een hectisch programma af te leggen. Hij moest overal zijn gezicht laten zien voor praatjes of promotie. Rust had de 29-jarige coureur vrijwel niet. „Ik ben helemaal leeg”, zei Ricciardo na het overvolle raceweekend in gesprek met Autosport.com. „Ik heb geprobeerd iedereen tevreden te houden en vergat daardoor aan mijzelf te denken.”

Wijze les

Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen, weet ook Ricciardo. „Volgend jaar pak ik het anders aan”, zegt de voormalig Red Bull-coureur.

De Australiër benadrukt overigens dat hij het drukke promotieprogramma niet ten grondslag legt van zijn teleurstellende raceweekend. Alles bij elkaar werd het de publiekslieveling wel een beetje te veel. „Het was erg zwaar allemaal. Het was gewoon een hele intese week. Ik geef de drukte niet de schuld, maar voor nu weet ik het even niet meer. Deze komt hard aan.”