Roglic: ’Dit is ongelooflijk prachtig’

„Ik kan mijn gevoel met geen woorden beschrijven. Dit is ongelooflijk prachtig. Het was erg spannend en het verschil was erg klein. Een beetje geluk moet je soms hebben”, zei de Sloveense kopman van Jumbo-Visma, die dit wielerseizoen al vroeg in vorm is. Begin maart won hij al de eerste editie van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Ook die meerdaagse koers maakt deel uit van UCI WorldTour.

Roglic hield in het klassement uiteindelijk minder dan 1 seconde over op Yates. „Er stond erg veel tegenwind en ik heb geprobeerd om het verschil in het tweede gedeelte te maken. Dat is gelukt. Dit is een enorme opsteker voor mij en de ploeg in de aanloop naar de doelen die gaan komen. Met name de Giro d’Italia.”