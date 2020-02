River Plate twee thuiswedstrijden in Copa zonder fans

In aanloop naar het tweede duel van de eindstrijd tussen rivalen en stadgenoten River Plate en Boca Juniors werd de spelersbus van Boca Juniors belaagd door fans van River Plate. Daarbij raakten spelers van Boca gewond. Vanwege de onrust in de stad werd besloten het duel uit te stellen en later zelfs te verplaatsen naar Madrid. River won het tweede duel in Estadio Santiago Bernabéu met 3-1 en dat was na de 2-2 in het stadion van Boca voldoende voor de titel.

De fans van Rivervoor het duel met Boca in 2018 Ⓒ Hollandse Hoogte

De komende twee thuiswedstrijden van River Plate in de Copa Libertadores zijn tegen Binacional uit Peru en tegen het Braziliaanse São Paulo.

Met de beslissing van het CAS is de zaak afgedaan. Boca Juniors eiste dat River Plate gediskwalificeerd zou worden, maar aan dat verzoek werd geen gehoor gegeven. "Het CAS heeft geoordeeld dat River Plate de regels heeft overtreden, maar diskwalificatie zou een te zware straf zijn gezien de omstandigheden", schrijft het CAS.

River Plate stond vorig jaar opnieuw in de finale, maar wist de titel niet te prolongeren. Het Braziliaanse Flamengo was in Lima met 2-1 te sterk. De finale ging toen maar over één wedstrijd.