Servië zonder Tadic tegen Duitsland

Bondscoach Mladen Krstajic mist ook aanvaller Aleksandar Mitrovic van Fulham. Luka Jovic (Eintracht Frankfurt) neemt zijn plek in. Filip Kostic, ploeggenoot van Jovic, en Nemanja Matic van Manchester United doen ook niet mee.

Krstajic zei dinsdag op een persconferentie in Wolfsburg dat hij het leuk vindt om terug te zijn in Duitsland. De voormalige verdediger voetbalde bij Werder Bremen en Schalke 04. ,,Het Duitse elftal is nog altijd een grootmacht'', aldus Krstajic.