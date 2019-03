Dumoulin ’Nog genoeg tijd om er te staan in de Giro’

De Nederlandse kopman van Team Sunweb moest in de eindstand genoegen nemen met plaats vier. „Daar doe ik het niet voor. Ik moet nog wat meer op niveau komen. Ik ben niet ver af van waar ik wil zijn. Er is nog genoeg tijd om er in mei te staan”, doelde hij op de Giro.

Jos van Emden, ploeggenoot van eindwinnaar Primoz Roglic, eindigde in de afsluitende tijdrit als derde op 4 seconden van de Belgische winnaar Victor Campenaerts. Daar was de Nederlander niet echt tevreden mee. „Deze tijdrit was mijn grote hoofddoel dit voorjaar. Ik had niet het gevoel dat mijn rit goed genoeg was voor de winst, maar het gevoel kan soms ook bedriegen. Uiteindelijk is het geen slechte tijdrit. Ik bewijs wel dat ik tot de wereldtop behoor in deze discipline. Ik wil deze tijdrit graag op mijn erelijst hebben, dus ik ga het volgend seizoen gewoon weer proberen.”