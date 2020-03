Racetalent bewondert Max Verstappen, maar: ’Autosport alleen voor mannen? Onzin!’

Nina Pothof poseert met Max Verstappen. Dankzij de successen van de Limburger is de autosport populairder dan ooit in Nederland.

AMSTERDAM - Dankzij de successen van Max Verstappen is autosport populairder dan ooit in Nederland. En niet alleen bij mannen. In navolging van onder anderen Beitske Visser timmert ook de talentvolle Nina Pothof (16) aan de weg.