De Jong tekent voor drie jaar bij SC Cambuur

Vorige week liet SC Cambuur weten na dit seizoen afscheid te nemen van de huidige trainer René Hake.

De 54-jarige De Jong is nu nog actief bij eredivisionist De Graafschap. Hij had daar zijn contract kunnen verlengen, maar dat deed hij niet omdat zijn vrouw ziek is. Het reizen tussen zijn woonplaats Drachten en Doetinchem valt hem mede daarom ook zwaar.

Bekijk ook: Henk de Jong geconfronteerd met Cambuur

De Jong was van 2010 tot 2016 bij Cambuur actief, eerst als assistent en daarna als hoofdcoach. Met De Graafschap promoveerde hij vorig seizoen naar het hoogste niveau.