’Ik voelde me deze week pelotonvulling’

Tom Dumoulin kan ook in de afsluitende tijdrit geen potten breken. Ⓒ Telegraaf

SAN BENEDETTO - „Vierde in de Tirreno. Heel leuk en aardig, maar dat gaat bij mij echt niet de geschiedenisboeken in.” Was getekend Tom Dumoulin, een kwartier nadat hij de afsluitende tijdrit in de Italiaanse rittenkoers tussen de twee zeeën opnieuw enigszins teleurstellend als zevende afsloot en het eindpodium ver buiten zijn bereik bleef. „Eigenlijk was ik deze week een beetje pelotonvulling. Dat voelt niet leuk.”