Norrie bezorgt Alcaraz in finale Rio eerste verlies van 2023

Cameron Norrie wordt gefeliciteerd door Carlos Alcaraz met zijn zege. Ⓒ ANP/HH

Carlos Alcaraz is in de finale in Rio de Janeiro tegen zijn eerste nederlaag van 2023 aangelopen. De Spaanse nummer 2 van de wereld verloor in drie sets van de Brit Cameron Norrie, die hij een week eerder in de finale in Buenos Aires nog had geklopt. Norrie won met 5-7 6-4 7-5.