Koeman: ’Memphis hoeft mij niet te bewijzen dat hij goed is’

„Memphis wil presteren, goals maken, belangrijk zijn, maar in het voetbal komen er momenten voor die anders uitpakken dan je zou willen”, zegt Koeman, die ook ziet dat de prestaties bij de club wisselvalliger zijn dan in Oranje.

„Dan moet je oordelen over de situatie bij een club. Zijn positie daar is soms ook anders dan waar hij in het Nederlands elftal speelt (vaker vanaf links, red.). Misschien is zijn gevoel ook anders. Hij heeft natuurlijk de wedstrijden tegen Barcelona gespeeld. Teleurstellend, omdat hij daar natuurlijk toch wilde bewijzen wat hij is, als speler. Dat lukte niet om verschillende redenen, maar dat hoort er allemaal bij. Dat zie ik niet als een probleem. Of zijn positie of status binnen Oranje is veranderd? Nee, totaal niet.”

Onder Koeman krijgt Memphis alle ruimte om de speler te zijn zoals hij hem kent. „Hij moet doen wat-ie deed bij ons, dat is meer dan voldoende”, zegt Koeman.

„Hij hoeft mij niet te bewijzen dat hij goed is, dat heeft hij al zo vaak laten zien. Dus daarin zal ik ook niet anders zijn. Hij heeft een belangrijke rol in dit Nederlands elftal. Hij voelt zich happy in de rol die hij hier bekleedt, misschien iets meer happy dan aan de zijkant.”

