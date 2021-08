Paralympische atleet na geweld opgepakt in Tokio

De Paralympische Spelen worden in Tokio gehouden. Ⓒ ANP/HH

TOKIO - Een paralympische atleet uit Georgië is in Tokio gearresteerd nadat hij een bewaker bij een hotel had mishandeld. De betreffende 34-jarige judoka verbleef in de accommodatie in quarantaine, kort na zijn aankomst in Japan.