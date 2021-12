Rafael Nadal (35) staat voor comeback in Abu Dhabi: ’Ik heb geen hoge verwachtingen’

Op het Mubadala World Tennis Championship in Abu Dhabi keert Nadal terug in competitie met een wedstrijd tegen Andy Murray of Dan Evans. Op een persmoment liet hij donderdag verstaan „heel blij” te zijn opnieuw wedstrijden te kunnen spelen, al zal dat nog niet pijnvrij zijn.

„Maar het gaat niet om de pijn”, benadrukte de Spanjaard. „Tijdens mijn carrière heb ik vaak pijn gehad, bijna de hele tijd. Het gaat eerder om de kans te krijgen een pijn te voelen waarmee ik kan omgaan en goed kan spelen. We zullen zien.”

Verwachtingen

„Ik moet het proberen in competitie”, ging Nadal verder. „Natuurlijk voel ik mij beter, anders zou ik hier niet zijn. Ik weet dat de comeback niet eenvoudig wordt. Ik heb op dit moment geen hoge verwachtingen. Mijn enige verwachting is hier te zijn, opnieuw voor een groot publiek spelen, mezelf opnieuw in competitie zien treden tegen goeie spelers en ervan genieten. Het is een heel zware periode geweest voor mij, echt waar, dus hier al gewoon kunnen zijn, is uitstekend nieuws voor mij.”

Nadal hoopt dat zijn voetblessure nog positief zal evolueren. „Ik hoop dat mijn voet beter en beter wordt, zodat ik weer het niveau kan halen waarop ik mik. Als ik zonder beperkingen kan spelen, wil ik opnieuw voor alles vechten en dat is mijn doel. Uit ervaring weet ik dat alles snel kan veranderen. Wat vandaag ook onmogelijk lijkt, niemand weet wat er binnen een maand kan gebeuren.”