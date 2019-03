‘Koeman luistert niet naar telefoontje Ten Hag’

Ook komt het vertrek van Alfred Schreuder bij Ajax aan bod. De assistent van trainer Erik ten Hag gaat na dit seizoen als hoofdtrainer bij TSG 1899 Hoffenheim aan de slag.

Het Nederlands elftal begint de weg die moet leiden naar het EK 2020 komende donderdag in De Kuip tegen Wit-Rusland. Drie dagen later speelt de ploeg van Koeman in de Johan Cruijff ArenA tegen Duitsland. Beide wedstrijden beginnen om 20.45 uur. De andere tegenstanders in groep C van de EK-kwalificatie zijn Estland en Noord-Ierland.

In juni staat voor Oranje de finaleronde van de Nations League op het programma. Nederland neemt het in de halve finale op tegen Engeland. Oranje eindigde in de A-divisie van de nieuwe landencompetitie als eerste in de groep, boven de wereldkampioenen van 2014 (Duitsland) en 2018 (Frankrijk).

