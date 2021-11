Pech voor Tsjech: bondscoach mist beslissende fase WK-kwalificatie

De 60-jarige trainer heeft positief getest op het coronavirus en ontbreekt daardoor op de bank in de oefenwedstrijd tegen Koeweit (donderdag) en het WK-kwalificatieduel met Estland van zondag in Praag.

Stand van zaken

Tsjechië staat met 11 punten uit zeven wedstrijden op de tweede plaats in groep E, achter België (16 punten uit zes duels). Wales, dat ook 11 punten heeft maar een wedstrijd minder speelde, kan de Tsjechen van de tweede plaats verdringen. De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK van volgend jaar in Qatar, de nummer 2 speelt in de play-offs.

Assistent Jiri Chytry neemt in deze interlandperiode de taken over van Silhavy, die volgens de bond gevaccineerd is. De bondscoach heeft de afgelopen dagen geen fysiek contact gehad met spelers en stafleden.