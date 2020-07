Voetbalclubs moeten corona-coördinator aanwijzen

Voor de spelers geldt dat ze onderling 1,5 meter afstand moeten houden, ook in de kleedkamers. Alleen op het veld mag er fysiek contact plaatsvinden. Het advies is dan ook om de spelers en stafleden indien mogelijk te verdelen over meerdere kleedkamers. Als daar niet genoeg aparte ruimtes voor zijn in het stadion moet een tijdplanning worden gemaakt om de 1,5 meter zoveel mogelijk te kunnen waarborgen. Het protocol schrijft voor dat de tijd in de kleedkamer beperkt moet worden tot het strikt noodzakelijke, dat wil zeggen 30 tot 40 minuten per individu.

De voetballers en stafleden van de thuisspelende clubs moeten bij voorkeur met hun eigen auto naar het stadion komen en zo dicht mogelijk in de buurt van de kleedkamers parkeren. Voor het bezoekende team is de aanbeveling om te verzamelen bij een hotel in de buurt van het stadion en dan met bussen het laatste stukje af te leggen. In de bus moet iedereen onderling 1,5 meter afstand houden.

Handen schudden en neus snuiten

De teams mogen maximaal 23 spelers en twaalf stafleden meenemen naar een wedstrijd. De reservespelers en stafleden zitten tijdens de wedstrijd op gepaste afstand van elkaar in de dug-out, op stoelen daarnaast of op de achterliggende tribune. Voor de aftrap komen de teams niet tegelijk het veld op, maar na elkaar. Er worden geen handen geschud, geen elftalfoto’s gemaakt en ook de toss verloopt zonder fysiek contact. Spugen en de neus snuiten op het veld zijn niet toegestaan.

Het is voor de clubs geen verplichting om hun spelers en trainers te testen op het coronavirus, maar die mogelijkheid is er wel. De ballenkinderen langs het veld krijgen als voornaamste taak om de ballen steeds te desinfecteren.

Voetbalfans: protocol eerste stap op weg naar vol stadion

Het Supporterscollectief Nederland heeft er begrip voor dat supporters van de uitspelende club voorlopig niet welkom zijn in de voetbalstadions. „Het liefste speel je met thuis- én uitsupporters”, zegt voorzitter Matthijs Keuning namens de vereniging voor supportersclubs. „Maar het protocol is al zo ingewikkeld, de fans van de thuisclub zijn niet eens allemaal welkom. We zien dit dan ook als de eerste stap op weg naar volle stadions.”

De KNVB deelde donderdag een protocol van ruim tachtig pagina’s met de clubs. Daarin staat nauwkeurig beschreven aan welke regels en voorschriften ze zich allemaal moeten houden zolang de maatregelen gelden die de overheid heeft genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De profclubs mogen in beperkte mate publiek toelaten in hun stadions. In eerste instantie zijn alleen aanhangers van de thuisclub welkom. Die kunnen ook een plek krijgen in het vak dat normaal gesproken bestemd is voor de fans van de bezoekende club.

„Als je het protocol leest, heb je niet gelijk zin om naar een wedstrijd te gaan”, zegt Keuning. „Er zijn veel beperkingen en je moet met heel wat dingen rekening houden. Het is best ingewikkeld. Maar dit plan is niet voor de lol gemaakt. Je moet ergens mee beginnen. We kunnen niet gelijk van 0 naar 100. Dit is de eerste stap op weg naar een 100 procent vol stadion. We moeten nu een tijdelijk offer brengen. We hebben wel met de burgemeesters, de politie en de KNVB afgesproken dat er zo snel mogelijk weer uitsupporters het stadion in mogen zodra dat mogelijk is. Dit is echt een tijdelijke maatregel.”