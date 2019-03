Van der Poel begint aan voorjaar

De Belgische eendagskoers is de eerste wedstrijd in een serie van (semi-)klassiekers die de 24-jarige Nederlander van Corendon-Circus gaat rijden.

Van der Poel verschijnt de komende weken ook aan de start in Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen, De Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race.

„Dat Van der Poel bij de favorieten gerekend wordt, zal overal wel zijn waar hij start”, aldus zijn ploegleider Michel Cornelisse in gesprek met Belgische media. „Met de ploeg geven we hem die stempel niet. Mathieu heeft er een stage opzitten en begint vanaf woensdag aan een nieuw hoofdstuk.”

Mathieu van der Poel viert zijn Nederlandse titel op de weg. Ⓒ ANP

Van der Poel reed dit seizoen tot dusver één wedstrijd op de weg. In de Ronde van Antalya won hij de openingsetappe. Vorig jaar reed het multi-talent enkele kleinere koersen. Zo won hij een rit en het eindklassement in de Boucles de la Mayenne, zegevierde hij in de Ronde van Limburg en pakte hij twee etappezeges in de Arctic Race of Norway. Bovendien kroonde hij zich in Hoogerheide tot Nederlands kampioen op de weg.

Evenepoel

Ook de Belgen kijken uit naar Nokere Koerse. Zij kunnen niet wachten om Remco Evenepoel in actie te zien. Het 19-jarige wonderkind van Deceuninck-Quick Step, die dit seizoen debuteert als prof, reeg bij de junioren de zeges aaneen en is een van de jongste renners met een profcontract ooit. In zijn eerste profkoers, de Vuelta a San Juan, imponeerde hij met een derde plaats in de tijdrit.

Remco Evenepoel in actie tijdens de UAE Tour. Ⓒ RAYMOND KERCKHOFFS

„Remco mag met ambitie starten, al wordt het in eerste instantie een ontdekkingstocht voor hem”, tempert ploegleider Rik Van Slycke de verwachtingen. Evenepoel geldt (tot op heden) ook niet als expert op ’kinderkopjes’. „Hij rijdt niet slecht over de kasseien, maar een specialist is hij niet.”

„Wij zijn er om hem in te tomen, maar het mag ook niet te remmend werken. Hij moet het ook nog mentaal bolwerken. Een beetje stress is gezond, maar het mag niet te veel worden. Maakt hij fouten, dan is dat niet erg. Als hij met zijn hoofd tegen de muur loopt, zal hij het wel beseffen. Al doende leert men.”

Jakobsen

Fabio Jakobsen schreef vorig jaar de 73e editie van Nokere Koerse op zijn naam. De Nederlander van Deceuninck-QuickStep klopte Amaury Capiot en Hugo Hofstetter in een sprint op de licht oplopende - en met kasseien bezaaide - aankomst. De Nederlander ontbreekt dit jaar op de startlijst.

Naast Van der Poel en Evenepoel gelden ook Nacer Bouhanni van Cofidis en Adam Blythe van Lotto-Soudal als favorieten voor de zege.

Fabio Jakobsen sprint naar de zege in Nokere Koerse. Ⓒ Hollandse Hoogte