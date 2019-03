’ManUtd heeft lot Aké in handen’

De Italianen zouden al contact hebben gelegd met de zaakwaarnemer van de 24-jarige Aké. De linkspoot lijkt desondanks nog even te moeten afwachten. Koulibaly (27) is de nummer één op het verlanglijstje van United, maar de vraagprijs van ruim 90 miljoen euro lijkt The Red Devils vooralsnog te gortig.

Manager Ole Gunnar Solskjaer zou daarom zijn vizier hebben verschoven richting de 18-jarige Jadon Sancho van Borussia Dortmund. De Engelsman verkaste in 2017 voor 9,3 miljoen pond naar Duitsland en is in de Bundesliga uitgegroeid tot een van de grootste defensieve talenten van Europa.

De boomlange Kalidou Koulibaly geldt als een ijzersterke kopper. Ⓒ AFP

Dortmund wil Sancho echter voor geen goud laten gaan, waardoor United toch weer uit zou komen bij Koulibaly. Mocht Napoli uiteindelijk een deal weten te sluiten met de Engelsen, dan krijgen de Italianen in de strijd om Aké mogelijk concurrentie van twee Engelse topclubs. Ook Tottenham Hotspur en Chelsea zouden de tienvoudig international van Oranje nauwlettend in de gaten houden.

Jadon Sancho in actie tijdens het Champions League-duel met Tottenham Hotspur. Ⓒ EPA

The Blues verkochten de voetballer in de zomer van 2017 voor 23 miljoen euro aan Bournemouth en zouden bij de deal een terugkoopclausule hebben bedongen. Voor ruin 45 miljoen euro zou Aké kunnen terugkeren naar Stamford Bridge.