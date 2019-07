Marko: ‘Gasly dit jaar niet vervangen’

Gasly ligt onder vuur, nadat hij ook tijdens de sensationele Grand Prix van Duitsland niet presteerde en door een (onnodige) touché met Alexander Albon de finish niet haalde. ,,Dit jaar zullen we de zaken niet veranderen. We zullen het seizoen beëindigen zoals het nu gaat”, aldus Marko tegenover Motorsport.com.

De Oostenrijker heeft in het verleden aangetoond harde maatregelen niet te schromen. Zo werd Daniil Kvyat in 2016 al snel gedegradeerd naar zusterteam Toro Rosso, terwijl Max Verstappen de omgekeerde weg bewandelde. Juist de dit jaar bij Toro Rosso teruggekeerde Kvyat eindigde in Duitsland als derde.

Gasly maakte eerder dan gepland de promotie naar Red Bull, omdat Daniel Ricciardo besloot te kiezen voor een lucratief contract bij Renault. Als de Fransman niet snel beter presteert, lijkt de kans dat hij ook volgend jaar voor Red Bull Racing rijdt nihil.