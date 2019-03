FIFA shopt bij KNVB

„Kennelijk is het de FIFA ook opgevallen hoe we de VAR in Nederland hebben geïmplementeerd en wat de rol van Mike is geweest”„ stelt coördinator scheidsrechterszaken Dick van Egmond. „Het is zowel voor Mike als de KNVB een groot compliment dat hij voor deze positie bij de FIFA is gevraagd.”

Van der Roest is vanaf het begin betrokken geweest bij de VAR en speelde een belangrijke rol bij de invoering van het systeem. Zo draaide hij tests in busjes langs voetbalvelden en dacht hij mee bij de ontwikkeling van het replay center op het KNVB-complex in Zeist.

Scheidsrechter Bas Nijhuis (links) en projectleider Mike van der Roest in het KNVB replay center in Zeist. Ⓒ ANP

„Ik heb altijd goede contacten met de FIFA onderhouden en ben trots op deze prachtige nieuwe uitdaging”, aldus Van der Roest. „In Nederland zijn we altijd aanjager van de Video Assistant Referee geweest, hoewel we hard hebben moeten werken om de VAR ingevoerd te krijgen.”