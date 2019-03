Schreuder: ’Ander geluid is goed voor Ajax’

„De kracht van Ajax kan ook de zwakte zijn”, legt Schreuder uit. „Men denkt soms dat men de wijsheid in pacht heeft. Ze beseffen niet altijd dat ze moeten openstaan voor nieuwe dingen.”

Hij vindt dat het bij een topclub als Ajax zaak is altijd te willen vernieuwen en te verbeteren. „Ik denk dat het ook de reden is waarom Marc voor Erik en mij heeft gekozen. Dat je binnen de club ook een ander geluid laat horen. Ajax heeft – ook binnen de opleiding – ontzettend veel goede dingen. En de arrogantie is op bepaalde momenten ook goed. Maar het moet niet té worden.”

En toch gaat hij nog veel missen bij Ajax, denkt Schreuder. „Het stadion, de fans, de Europese avonden, maar ook de mensen met wie ik dagelijks werk. In het begin moest ik wennen aan Ajax, aan de manier waarop er werd gedacht. Maar Ajax is in tegenstelling tot het beeld dat bestaat een heel warme club met leuke, lieve en professionele mensen.”