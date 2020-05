KNVB en NOC*NSF steken koppen bij elkaar voor sneller toegang publiek

„Zo’n samenwerking tussen enerzijds de sportwereld en anderzijds de evenementen- en entertainmentbranche is uniek”, zegt Jolanda Jansen, die als directeur van Rotterdam Ahoy de woordvoerder van de alliantie is. „We merken dat de mensen behoefte hebben om weer iets te gaan doen en te beleven: een sportwedstrijd, een festival, een concert. We nemen daar gezamenlijk onze verantwoordelijkheid in om dat stapje voor stapje mogelijk te maken.”

"We kunnen niet ineens van nul naar maximaal. Maar daar tussenin is er wel heel veel mogelijk"

Nederland komt langzaam weer uit de zogeheten intelligente lockdown die in maart door de overheid werd ingesteld. Voor grote publieksevenementen, zoals voetbalwedstrijden, concerten en festivals, is het perspectief echter onduidelijk. Minister Hugo de Jonge schreef begin deze maand in een brief aan de Tweede Kamer dat evenementen waar veel publiek op af komt waarschijnlijk pas weer mogelijk zijn als er een vaccin is gevonden tegen het coronavirus. Dat kan nog wel een jaar duren.

„Die brief heeft de vorming van deze alliantie in een stroomversnelling gebracht”, aldus Jansen. „Iedereen had zo z’n eigen gesprekken met de overheid. We gaan nu samen optrekken, om te kijken wat we op een veilige manier kunnen organiseren. We willen duidelijk maken dat niet alle grootschalige evenementen over één kam moeten worden geschoren. Iedereen snapt dat je nu niet heel veel mensen feestend dicht bij elkaar kan brengen. We kunnen niet ineens van nul naar maximaal. Maar daar tussenin is er wel heel veel mogelijk.”

De capaciteit in zalen als Ahoy of de Ziggo Dome of in de voetbalstadions zal aanzienlijk minder zijn dan gebruikelijk, maar je moet ergens mee beginnen, zo benadrukt Jansen. „Het is in niemands belang om dingen onveilig te doen. We werken aan een gezamenlijk protocol, dat als basis dient voor iedere individuele locatie.”

"Het gaat er dan vooral over: wat kunnen we wél doen, in plaats van wat kunnen we niét doen"

Het verbod op grote evenementen geldt nu tot 1 september. „Iedereen beseft dat de wereld er op 2 september niet hetzelfde uitziet als voor deze crisis. We zullen het stapje voor stapje moeten doen, binnen de regels die gelden en samen met de overheid. We moeten het vertrouwen bij onze bezoekers ook weer opbouwen. Het gaat erom de risico’s te minimaliseren. Dat doen we met ons gezamenlijke protocol.”

De sport- en evenementenwereld zitten half juni gezamenlijk aan tafel in Den Haag voor overleg met de overheid. Jansen: „Het gaat er dan vooral over: wat kunnen we wél doen, in plaats van wat kunnen we niét doen.”