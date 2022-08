Ajax-aankoop Bassey voor twee wedstrijden geschorst

De KNVB laat weten dat de tuchtcommissie hem drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, heeft geschorst voor zijn rode kaart in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (3-5). De aankoop van Ajax maakte een harde overtreding op Ismael Saibari en werd na ingrijpen van de VAR van het veld gestuurd.

Bassey mist zaterdag de openingswedstrijd bij Fortuna Sittard. Ook een week later in Amsterdam tegen FC Groningen is hij er niet bij.

De Engels-Nigeriaanse Bassey kwam vorige maand voor 23 miljoen euro over van Rangers FC, waar Giovanni van Bronckhorst de trainer is. De 22-jarige verdediger is de opvolger van Lisandro Martínez, die door Ajax werd verkocht aan Manchester United.

