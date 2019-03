Mercedes wist niets van Superbike-test Hamilton

Eind 2018 voerde de Britse coureur - onder toeziend oog van Michael van der Mark en Alew Lowes - de test uit. Hamilton had de Superbike zelf gekocht en bracht zijn interesse tot uiting op een circuit. En daar ging hij zelfs onderuit met zijn Yamaha, al hield hij daar niets aan over.

Maar Wolff keurt de actie van de vijfvoudig wereldkampioen Formule 1 niet af. „Ik maak me natuurlijk altijd zorgen en vorig jaar hebben we wel gelachen toen ik op een dag geen contact met hem, een engineer en mijn strategische man kon krijgen”, aldus de Oostenrijker tegen Motorsport.com.

Passie

Hij vervolgt: „Toen kwamen we erachter dat ze met motoren aan het racen waren in Jerez en niemand de telefoon op kon nemen. Ze hebben daar natuurlijk wel hun excuses voor aangeboden. Maar Lewis is geen achttien of negentien jaar meer. Hij is vijfvoudig wereldkampioen. Hij weet precies wat hij wel en niet kan doen.”

Lewis Hamilton in actie op het circuit van Jerez. Yamaha-coureur Michael van der Mark hielp de Brit. Ⓒ TWITTER LEWIS HAMILTON

Dat Hamilton dit soort dingen doet, is dus blijkbaar geen probleem. „Al deze activiteiten zijn niet van negatieve invloed maar juist iets waar hij van geniet. Sommige dingen zijn niet zomaar een hobby, zoals sport, het is meer een passie. Ook zijn werk in de modewereld is iets waarmee hij de racerij even los kan laten. Iedere keer komt hij sterker terug. We moeten hem daar natuurlijk niet op afrekenen.”