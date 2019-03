De Jong sprak met Koeman over keuze voor Barcelona

De spelers van het Nederlands elftal zullen de tegenstander volgens De Jong absoluut niet onderschatten. „Elke wedstrijd kunnen er problemen zijn. Wit-Rusland is een stugge ploeg. Het kan dus veel moeilijker worden dan veel mensen denken.”

Fysiek

De Jong is klaar voor twee wedstrijden in vier dagen tijd. Op zondag wacht namelijk ook nog de clash met Duitsland. „Met de frisheid zit het wel goed. Ik ben gewoon fit. Als de trainer het wil, dan kan ik twee duels spelen.” Het zijn voor de 21-jarige middenvelder drukke tijden. Zo is hij met Ajax nog volop in de titelstrijd in Nederland verwikkeld, speelt hij met de Amsterdammers in Europa en is hij nu ook weer bij Oranje aangesloten.

Of De Jong zich druk maakt over het fysieke apect? „Soms moet je iets voorzichtiger zijn op de training. Maar je moet wel veel trainen. Daar hebben we gelukkig genoeg specialisten voor die het beter weten dan ik. Ik ben nog jong. Dat moet ik allemaal ondervinden.”

Barcelona

De Jong gaf tijdens de persconferentie aan dat hij voorafgaand aan zijn aanstaande transfer naar FC Barcelona ook met bondscoach Koeman sprak over de Spaanse topclub. „Jazeker, je vraagt dingen omdat je weet dat de trainer daar veel successen heeft gehad. Je vraagt hoe leven er was en hoe de club was. We hebben er regelmatig over gesproken.” Of Koeman, die met Barcelona in 1992 de Europa Cup I won, hem adviseerde? „Vooral dat ik veel moet spelen. Het belangrijkste is dat ik veel minuten maak op een goed niveau.” De Jong verruilt komende zomer Ajax voor FC Barcelona. Met de overgang is een bedrag gemoeid van 86 miljoen euro.

De Jong kan met de internationals Koeman donderdagavond in De Kuip een mooi cadeau geven, aangezien de bondscoach zijn 56e verjaardag viert. „Laten we hem een mooi verjaardagscadeau geven.”, sloot De Jong af.

