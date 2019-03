Koeman: ’Geen tekenen dat we niet fris zijn’

Ook legt hij uit op de persconferentie in aanloop naar het EK-kwalificatieduel met Wit-Rusland van komende donderdag, dat hij niet veel gaat veranderen in de opstelling van afgelopen november. „Er is veel concurrentie. Je probeert je te ontwikkelen met een zo veel mogelijk vast elftal. De jongens moeten wel dusdanig spelen om de concurrentie ook aan te gaan. Maar er kunnen er maar elf spelen. Maar ik heb geen tekenen gezien dat de jongens niet fris zijn.”

Hoewel de testen van woensdagochtend nog anders uitwezen, verwacht Koeman met een fit elftal aan de aftrap te verschijnen in de nog niet helemaal uitverkochte Kuip. „We zagen dat sommige spelers nog vermoeid zijn”, zei de bondscoach over de laatste metingen. „Dat is ook logisch”, doelt hij op het overvolle programma van zijn internationals die ook nog Europees actief zijn. „Maar dat is donderdag alweer anders denk ik. Ik heb van Johan Cruijff geleerd dat het in de bovenkamer van de spelers goed moet zitten. Dan komt de rest vanzelf.”

Focus

De bondscoach vervolgt. „Je wil goed beginnen. En dan is het mooi dat we twee thuiswedstrijden hebben. Je weet dat als je bij Duitsland in de poule zit het er vooral om gaat wat je tegen de andere die teams doet. Wij zijn favoriet met de Duitsers. Juist tegen Wit-Rusland moet je dus winnen.”

De focus ligt dus donderdagavond. „De eerste pot die je speelt is de belangrijkste. Het gaat om winst. Het liefst op een mooie wijze, met veel kansen en goals. Maar het gaat om de drie punten. Ik denk niet na over een eventueel slecht resultaat.”

