Oranje compenseert fans voor missen training

Zij krijgen na vertoon van een mail van de voetbalbond een gratis kaartje voor het duel van Oranje donderdag met Wit-Rusland in De Kuip.

Ruim achthonderd fans hadden zich voor de training aangemeld. Zij kregen maandagmiddag te horen dat ze niet welkom waren. Op advies van de politie besloot de KNVB de training besloten te houden. Aanleiding was de aanslag in een tram in Utrecht. De hoofdverdachte van de schietpartij was toen nog voortvluchtig.

De wedstrijd tegen Wit-Rusland is nog niet uitverkocht.

Bekijk ook: De Jong sprak met Koeman over keuze voor Barcelona