Oranje kijkt te vaak tegen achterstand aan

„Ik heb niet het idee dat we anders het veld ingaan dan dat we de tweede helft beginnen”, vond hij geen duidelijke verklaring voor het zo vaak achter de feiten aanlopen. „Ik vond dat we tegen Duitsland goed startten. Zonder grote kansen te krijgen en we waren ook wel verrast”, zei Koeman in het Lilleküla-stadion. „We maakten een aantal fouten en dat hoort ook wel bij het voetbal, maar dan moet je hopen dat de tegenstander dat niet afstraft. Maar eigenlijk het eerste moment dat zij gevaarlijk werden, was het 1-0.”

Het zijn duidelijke verbeterpunten. „Je komt natuurlijk liever op voorsprong, want we hadden in de Johan Cruijff ArenA gezien dat we geweldig zijn als we ruimte krijgen. Ik denk dat het een beetje toeval is”, aldus Koeman, die beaamde dat de fouten ook met coaching en keuzes hadden te maken.

De bondscoach legde vanzelfsprekend liever de nadruk op het positieve. „Ik vind het knap dat we bij een achterstand rustig blijven en het gevoel hebben dat we het kunnen rechtzetten. Dat is de mentaliteit, het karakter van een team. Het liefste wil je van de eerste tot de laatste minuut domineren, op voorsprong komen en winnen. Tegen Estland dan maar…”

De kans is groot dat Koeman zijn elftal tegen Estland op één of twee plaatsen wijzigt. „Gedetailleerd kijken wie de wedstrijd makkelijker voor ons kunnen maken. En ik heb ook weleens gezien dat je in zo’n tweede wedstrijd een stukje scherpte mist. Ik denk erover na die frisheid in het elftal terug te brengen.”

