Sifan Hassan toch niet naar WK Cross

Aanvankelijk gaf de 26-jarige Nederlands atlete aan te kiezen voor deelname aan zowel de WK cross als aan de halve marathon van Berlijn, iets meer dan een week later op zondag 7 april. „Sifan heeft op haar thuisbasis in Portland (aan de Amerikaanse westkust, red.) te maken gehad met extreem slecht weer en is daarom voortijdig uitgeweken naar Ethiopië, waar ze zich nu op 2700 meter hoogte voorbereidt op Berlijn”, zo legt Hassan’s manager Sander Ogink van Global Sports Communication uit.

"Weekje langer op hoogte trainen"

„Door het slechte weer in Portland heeft ze daar niet al haar trainingen kunnen doen en daarom kiezen we er voor een weekje langer op hoogte te blijven trainen in aanloop naar Berlijn. Dat is trouwens altijd het hoofddoel geweest, om daar het wereldrecord van de Keniaanse Joycilline Jepkosgei (1.04.51) aan te vallen. De WK cross leek daarvoor een goede voorbereiding.”

Hassan verraste september vorig jaar met een Europees record op deze afstand, nota bene tijdens haar debuut. Ze liep toen in Kopenhagen een tijd van 1.05.15, slechts 24 seconden boven het wereldrecord. Gisteren kondigde de organisatie van de FBK Games ook Hassan’s komst aan op de 5000 meter in Hengelo. Ze wil daar op zondag 9 juni haar eigen Europees record (14.22.34) verbeteren.