Harden zet unieke score in NBA neer

’The Beard’ maakte namelijk 31 punten, waardoor hij nu in dit reguliere seizoen tegen élke tegenstander minimaal 30 punten heeft gemaakt. En dat is nog geen enkele basketballer in de NBA ooit gelukt.

De regerend MVP (Most Valuable Player) van de Amerikaanse basketbalcompetitie scoorde voor de 48e keer dit seizoen meer dan 30 punten. En dat in ’maar’ 67 wedstrijden.

Eerder dit NBA-seizoen maakte hij in 32 opeenvolgende wedstrijden minimaal 30 punten. Daarmee schoot hij zich ’bijna’ in de absolute recordboeken. Alleen de legendarische Wilt Chamberlain deed dit in de jaren 60 nog een stukje beter. Die maakte minimaal 30 punten in 65 wedstrijden achtereen.