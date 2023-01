Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Honkballer Prins tekent profcontract bij Seattle Mariners in MLB

22:25 uur De 19-jarige honkballer Connor Prins heeft zijn handtekening gezet onder een profcontract bij Seattle Mariners, een Amerikaanse club uit de vooraanstaande Major League Baseball. "Spelen in de MLB is mijn droom en met dit contract ben ik echt een stap dichter bij die droom. Dat is supervet", zegt de pitcher uit Badhoevedorp, die de overstap maakt van landskampioen Pirates uit Amsterdam.

Prins stond in de belangstelling van liefst vijftien Amerikaanse collegeteams, maar Seattle Mariners meldde zich ook. Een scout had een training van hem bijgewoond en was onder de indruk. "Een dag later zat ik met mijn familie en de scout van de Mariners om tafel om alles door te spreken. Ik heb gelijk 'ja' gezegd", aldus Prins in een persbericht van de honkbalbond.

Begin maart vertrekt Prins naar Arizona. "Ik sluit me aan bij de Arizona Summer League Mariners, het opleidingsteam dat uitkomt in de Rookie League. Van daaruit moet ik gaan doorgroeien. Hoe snel dat gaat, ligt volledig bij mij. Hoe beter ik speel, hoe sneller het gaat. Mijn doel is dan ook om elk jaar progressie te boeken. Qua honkbal - harder gooien, techniek verfijnen, aanpassingsvermogen - en qua fysiek - aankomen, sterker worden om de hoge intensiteit van spelen in de MLB aan te kunnen."

Boomhouwer, Sluijters en Adams stoppen bij Oranje na WK handbal

17.26 uur: De handballers Iso Sluijters, Jeffrey Boomhouwer en Jasper Adams spelen maandag hun laatste interland. Na het WK-duel met Servië in het Poolse Katowice beëindigt het drietal officieel hun carrière als international, meldt het handbalverbond.

De drie spelers behoren tot de oude garde van Oranje. Linkeropbouwer Adams (33) debuteerde al in 2008, rechterhoekspeler Boomhouwer (34) en rechteropbouwer Sluijters (32) spelen vanaf 2009 in Oranje. Ze speelden ieder meer dan honderd interlands.

Het Nederlands team speelt verrassend goed op het WK in Polen en Zweden. De ploeg van bondscoach Staffan Olsson wist zich door zeges op Argentinië en Noord-Macedonië te plaatsen voor de hoofdronde. Daarin werd gewonnen van Qatar, maar verloren van Duitsland. Die nederlaag betekende dat het mannenteam is uitgeschakeld voor de kwartfinales.

In hun laatste WK-wedstrijd spelen de handballers vooral om de eer.

Hockeyers treffen Zuid-Korea in kwartfinales WK

16.51 uur: Zuid-Korea is de tegenstander van de Nederlandse hockeyers in de kwartfinales van het WK in India. De Aziatische ploeg won maandag in een tussenronde van Argentinië na shootouts. De wedstrijd tegen de Koreanen is woensdag om 14.30 uur Nederlandse tijd in Bhubaneswar.

Oranje plaatste zich als groepswinnaar direct voor de kwartfinales. De vernieuwde ploeg van bondscoach Jeroen Delmee boekte in de poulefase drie ruime overwinningen en incasseerde geen enkele tegentreffer. De overwinning van 14-0 op Chili was zelfs een WK-record.

De Nederlandse hockeyers hebben volgens Delmee geen officieel doel vastgesteld voor het WK. "Maar als we de halve finale halen met deze nieuwe, jonge en onervaren ploeg, dan is het zeker geslaagd", zei hij in aanloop naar de eindronde. De hockeyers waren voor het laatst wereldkampioen in 1998.

Argentinië moest als nummer 2 van poule A met Zuid-Korea, de nummer 3 uit poule B, uitvechten wie door mocht naar kwartfinales. Na de reguliere speeltijd was de stand 5-5, waarna Zuid-Korea de shootouts met 3-2 won.

Van Aert voert ruime Belgische selectie aan op WK veldrijden

15.36 uur: Wout van Aert is de onbetwiste kopman van de Belgische selectie op het wereldkampioenschap veldrijden in Hoogerheide. De renner van Jumbo-Visma wil in de Brabantse plaats zijn vierde wereldtitel veroveren en zal daarbij waarschijnlijk Mathieu van der Poel als zijn voornaamste concurrent tegenkomen.

De Belgen komen met negen renners aan de start, twee meer dan Nederland levert. De twee extra plaatsen zijn voor de Europees kampioen (Michael Vanthourenhout) en de winnaar van de wereldbeker (Laurens Sweeck). De Belgische bondscoach Sven Vanthourenhout koos verder voor Jens Adams, Eli Iserbyt, Timo Kielich, Gerben Kuypers, Toon Vandebosch en Niels Vandeputte voor de wedstrijd op 5 februari.

Bij de vrouwen, die een dag eerder in actie komen, koos Vanthourenhout voor Alicia Franck, Marion Norbert Riberolle en Laura Verdonschot. Drievoudig wereldkampioen Sanne Cant beëindigde eerder deze maand na het behalen van de nationale titel haar loopbaan.

Snoei verlengt contract bij Telstar met een jaar

15.35 uur: Telstar-trainer Mike Snoei heeft zijn contract bij de voetbalclub uit Velsen-Zuid verlengd tot de zomer van 2024. Zijn huidige contract zou komende zomer aflopen.

Technisch directeur Peter Hofstede is blij: „de werkwijze van Snoei vertaalt zich naar meer stabiliteit en een hogere weerbaarheid van de selectie.”

Ook Snoei is zijn „terugkeer op het oude nest” goed bevallen. „Telstar is naast een club met een bijzonder karakter ook een club met ambities.” Eerder was de voormalige voetballer van Excelsior en Sparta al trainer van Telstar tussen 2017 en 2019. In 2017 bereikte de club onder Snoeis leiding de halve finales van de play-offs, waarin nipt werd verloren van De Graafschap.

Momenteel staat de club tiende in de Keuken kampioen Divisie.

Vitesse mist geschorste doelman Scherpen tegen FC Twente

13.41 uur: Vitesse speelt woensdag voor eigen publiek tegen FC Twente zonder doelman Kjell Scherpen. De keeper is voor één wedstrijd geschorst na zijn rode kaart zaterdag in het verloren duel met PSV (1-0). Scherpen haalde in de blessuretijd buiten zijn zestienmetergebied de doorgebroken Yorbe Vertessen neer en moest van het veld.

De aanklager betaald voetbal deed de doelman op diens 23e verjaardag een schikkingsvoorstel van één duel. Scherpen en Vitesse gingen daarmee akkoord.

Naar verwachting neemt reservekeeper Daan Reiziger tegen FC Twente de plek van Scherpen onder de lat over. Vitesse staat met 15 punten net boven de degradatiezone. FC Twente neemt met 34 punten de vierde plaats in de Eredivisie in en heeft 4 punten achterstand op koploper Feyenoord.

Lakers winnen in NBA na achterstand van 25 punten

08.07 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers hebben in de NBA op opzienbarende wijze gewonnen van Portland Trail Blazers. De ploeg van superster LeBron James, bezig aan een moeizaam seizoen, stond halverwege het duel met 25 punten achter. Dat kwam vooral door een slecht tweede kwart, waarin de Lakers slechts 13 punten maakten en de Trail Blazers maar liefst 45. In de tweede helft trok de zeventienvoudig NBA-kampioen de wedstrijd alsnog naar zich toe: 121-112.

De 38-jarige James was op dreef met 37 punten en 11 rebounds. Ook Thomas Bryant (31 punten) en Dennis Schröder (24) leverden een aanzienlijke bijdrage aan de zege van de Lakers, die in het derde kwart al een groot deel van hun achterstand wegwerkten. Bij het ingaan van het laatste kwart stonden ze nog maar 5 punten achter. Portland Trail Blazers was het initiatief volledig kwijt en wist de club uit LA niet meer af te stoppen. Met 22 overwinningen tegenover 25 nederlagen staan de Lakers op de twaalfde plaats in het westen, vlak boven de Trail Blazers (21-25).

NBA-kampioen Golden State Warriors moest het voor eigen publiek afleggen tegen Brooklyn Nets: 120-116. Kyrie Irving gooide 38 punten bij elkaar voor de Nets, Stephen Curry was de topscorer bij de Warriors met 26 punten.