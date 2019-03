Van Marwijk bondscoach Emiraten

De 66-jarige Van Marwijk was van 2015 tot en met 2017 bondscoach van Saudi-Arabië. Met dat land plaatste hij zich voor het WK van 2018 in Rusland. Op het WK had hij niet de leiding over Saudi-Arabië, maar had hij het Australische team onder zijn hoede. Nadien was hij op de achtergrond werkzaam als adviseur bij PSV.

Van 2008 tot 2012 was Van Marwijk bondscoach van Oranje. Op het WK van 2010 werd hij met het Nederlands elftal tweede.

Van Marwijk moet de Verenigde Arabische Emiraten naar het WK van 2022 in Qatar leiden. In 1990 deed het land voor het laatst mee aan een WK. In Italië werd het met drie nederlagen in de groepsfase uitgeschakeld.

Begin dit jaar organiseerden de Verenigde Arabische Emiraten de Azië Cup. Het gastland verloor in de halve finales met 4-0 van Qatar. Donderdag speelt de nieuwe ploeg van Van Marwijk een vriendschappelijk wedstrijd tegen Saudi-Arabië.

Van Marwijk was in het verleden clubtrainer bij onder meer Feyenoord (2000-2004 en 2007-2008), Borussia Dortmund (2004-2006) en Hamburger SV (2013-2014). Als speler speelde de Limburger voor onder meer Go Ahead Eagles en MVV.