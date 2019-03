De Jong tekent voor drie jaar bij Cambuur

Beiden hebben een contract ondertekend voor de komende drie seizoenen. De Jong was van 2010 tot 2016 bij Cambuur actief, eerst als assistent en daarna als hoofdcoach.

De 54-jarige De Jong is momenteel nog actief bij eredivisionist De Graafschap. Hij had daar al aangegeven dat hij zijn contract niet zou verlengen. „Nadat ik de knoop bij De Graafschap had doorgehakt is het allemaal snel gegaan. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de warme band die ik altijd heb gehouden met de club en de supporters.”

Technisch directeur Foeke Booy is blij dat hij De Jong en Van der Heide voor langere tijd aan de club heeft gebonden. „Beide mannen behoeven eigenlijk geen enkele introductie. Iedereen kent het verleden van zowel Henk als Sandor bij onze club. Met het nieuwe stadion op komst is nu het moment om de enorme potentie van SC Cambuur te gaan vervullen en daar gaan Henk en Sandor een belangrijke rol in spelen.”

