Russell krijgt straf, drama voor Hülkenberg

Volgens de stewards was Russell niet voldoende van zijn gas gegaan tijdens een gele vlag-situatie, die nota bene was veroorzaakt door een spin van zijn teamgenoot Nicolas Latifi.

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg, de last-minute vervanger van de met het coronavirus besmette Sergio Perez, kan niet meedoen aan de GP van Groot-Brittannië. De Racing Point-bolide van de Duitser kreeg vlak voor de start te maken met met een hydraulisch probleem. Hülkenberg had zich zaterdag als dertiende gekwalificeerd. Zijn teamgenoot Lance Stroll begint de race als zesde.

Williams

Waar de Williams vorig seizoen niet vooruit te branden was, laat Russell dit seizoen geregeld zien dat het illustere Britse team de weg omhoog voorzichtig weer heeft ingezet. In Engeland reikte hij voor het derde raceweekeinde op een rij tot de tweede heat in de kwalificatie.

George Russell rijdt in Engeland met een speciale boodschap voor de Britse gezondheidszorg op zijn Williams-bolide : „Thank you NHS.” Dit vanwege hun inzet gedurende de coronacrisis. Ⓒ BSR Agency

Latifi, bezig aan zijn eerste seizoen in de koningsklasse, is nog zoekende. De vanuit de Formule 2 gepromoveerde Canadees is tot dusver beduidend langzamer dan Russell. Hij schuift dankzij de penalty van Russel, plus de straf voor Alpha Tauri-rijder Daniil Kvyat (5 plaatsen) nu op naar de achttiende plaats.

Laatste punt

De laatste keer dat Williams een punt pakte was vorig jaar tijdens de knotsgekke regenrace in Duitsland, die werd gewonnen door Max Verstappen. Robert Kubica eindigde toen als tiende.

In 2017, in Azerbeidzjan, werd Lance Stroll de voorlopig laatste Williams-coureur met een podiumplaats. Hij finishte destijds als derde. De laatste zege van het team dateert alweer van 2012, toen Pastor Maldonado zegevierde in Spanje.

De wereldtitel met Jacques Villeneuve in 1997 is het laatste echte grote succes van Williams. In totaal wonnen de Britten zeven titels en kwamen ze negen keer als beste team uit de bus.

