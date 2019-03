Voetbalster Jones weg wegens racisme

Dat is gebeurd nadat de aanvalster een schorsing van vijf duels had gekregen wegens racistisch gedrag ten opzichte van een tegenstandster in een wedstrijd in januari tegen Tottenham Hotspur. Ze kreeg tevens een boete van omgerekend 230 euro en dient daarnaast een educatieve cursus te volgen.

Verdedigster Renée Hector van de Spurs maakte op Twitter melding van een racistisch incident tijdens een wedstrijd. Een speelster van Sheffield United had volgens haar apengeluiden laten horen die tegen haar waren gericht. De Engelse voetbalbond FA stelde een onderzoek in waarna Jones in staat van beschuldiging werd gesteld.

De geschorste speelster ontkent de racistische uitingen aan het adres van Hector. Ze liet weten ,,teleurgesteld'' te zijn in het vonnis van de FA. Hector daarentegen reageerde instemmend. ,,Er is geen plaats voor racisme in onze sport. Zero tolerance is noodzakelijk om dit soort uitwassen uit te roeien.''