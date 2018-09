Van der Sar herkozen

De 41-jarige preses van de Italiaanse kampioen Juventus volgt Karl-Heinz Rummenigge op. De Duitse bestuursvoorzitter van Bayern München was sinds de oprichting van de ECA in 2008 voorzitter.

Rummenigge besloot zich niet meer herkiesbaar te stellen omdat hij het tijd vond voor een ander op deze post. Zijn opvolger Agnelli zal de ECA samen met Arsenal-baas Ivan Gazidis vertegenwoordigen in het uitvoerend comité van de Europese voetbalbond UEFA.

Directeur Edwin van der Sar van Ajax werd dinsdag herkozen in het bestuur van de ECA. De oud-doelman maakt hier al sinds 2013 deel van uit.

De ECA heeft ruim tweehonderd leden, waaronder de grootste en rijkste voetbalclubs. Er is regelmatig veel kritiek over de groeiende kloof tussen de topploegen en de andere clubs in Europa.