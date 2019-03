Video: Mathieu van der Poel keihard onderuit

In eerste instantie wilde Van der Poel opstaan nadat hij was gevallen. Maar meteen vloog een andere renner vol tegen zijn sleutelbeen aan.

De wereldkampioen veldrijden werd met de ambulance afgevoerd richting ziekenhuis, waarbij hij duidelijk last leek te hebben van zijn sleutelbeen. Mogelijk moet hij een streep trekken door zijn voorjaar.

Van der Poel maakte zijn opwachting op de weg in Vlaanderen. De wereldkampioen veldrijden en Nederlands kampioen op de weg maakte in februari zijn eerste kilometers op de weg in de ronde van Antalya waar hij de eerste rit won. Sprinter Fabio Jakobsen won Nokere Koerse vorig jaar. Hij deed dit jaar niet mee.

De zege ging naar Cees Bol van Sunweb. De 23-jarige Nederlander bleef de Duitse sprinter Pascal Ackermann voor en boekte zijn eerste zege voor Sunweb.

Later meer...